2020-05-09T14:26:05+03:00
Общество

«Нужно, чтобы молодежь знала правду о войне»: ветеран из Балахны написал 20 книг о Великой Отечественной войне и Победе

Почетный гражданин Балахнинского района мечтает написать повесть о погибшем товарище
Елена КАРАЛ
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«Нужно, чтобы молодежь знала правду о войне»: ветеран из Балахны написал 20 книг о Великой Отечественной войне и Победе. ФОТО: Андрей Теребилов«Нужно, чтобы молодежь знала правду о войне»: ветеран из Балахны написал 20 книг о Великой Отечественной войне и Победе. ФОТО: Андрей Теребилов
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Сегодня многие говорят о том, насколько важно сохранить правду об одной из самых страшных войн в истории человечества. Пока живы представители поколения победителей Великой Отечественной войны, попытки оспорить правду о событиях тех лет, меркнут в одно мгновение.

Артиллерист Геннадий Строкин, который отправился на войну в 17 лет, хранит память о тех событиях и рассказывает о них в своих книгах. С ноября 1942 года по май 1945-го он участвовал в боевых действиях в составе войск второго Прибалтийского фронта, где получил ранение. Подвиги ветерана отмечены медалями и орденом Отечественной войны I степени.

«Нужно, чтобы молодежь знала правду о войне»: ветеран из Балахны написал 20 книг о Великой Отечественной войне и Победе. ФОТО: Андрей Теребилов

«Нужно, чтобы молодежь знала правду о войне»: ветеран из Балахны написал 20 книг о Великой Отечественной войне и Победе. ФОТО: Андрей Теребилов

Геннадий Афанасьевич является почетным гражданином Балахнинского района, членом Союза журналистов России и лауреатом множества литературных премий и конкурсов. В свои 94 года он написал более 20 книг о войне, победе, тружениках и воинах.

- Я мечтал бы еще писать. Мне хотелось бы написать повесть о жизни одного погибшего моего однополчанина Степы Каргалова. Я помню, что он рассказывал, можно было бы взять за сюжет его жизнь. Как раз под Ригой бои шли, он стоял у окна, разорвался снаряд, осколок пробил грудь. Степан погиб, - вспоминает Геннадий Строкин.

В интервью создателям проекта «Победа в лицах», ветеран читает свои стихи. При этом он подчеркивает, насколько важно рассказывать правду о войне молодому поколению.

- Нужно, чтобы народ, молодежь знала правду о войне, а не извращения. Ищите правду, не слушайте западных пропагандистов и не только западных, которые готовы за доллар что хочешь рассказать, извратить правду о героизме наших воинов, - призывает Геннадий Афанасьевич.

Напомним, проект «Победа в лицах» был создан нижегородским ОНФ. Благодаря ему нижегородцы смогли узнать об уникальных историях ветеранов, живущих в Дзержинске, Нижнем Новгороде и Балахне. Интервью с ними публиковались в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролики можно найти в соцсетях и на канале общественного движения в ютубе. ОНФ призывает распространять ролики, чтобы рассказы живых свидетелей тех страшных событий смогли послушать как можно больше людей.

"Победа в Лицах": Ветеран Геннадий Афанасьевич Строкин.ВИДЕО: ОНФ Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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