Нижегородский ветеран Великой Отечественной войны Василий Рассыпнов вспомнил, как участвовал в освобождении Крыма и Украины. На фронт он попал добровольно в 1943 году, будучи 18-летним юношей. Служить довелось в артиллерии, в батарее реактивных минометов, рассказал ветеран авторам видеопроекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах».

Он отметил, что подразделения реактивных минометов были особенными. Им не разрешалось даже оставаться на ночлег в деревнях или городах из соображений безопасности.

-Только в поле ночевали. Зимой 1943-1944 годов, когда левобережную Украину освобождали, все время в степи: выроем укрытие полтора на два метра и 60 сантиметров в глубину, ляжем, плащ-палатками накроемся и спим. За ночь сверху слой снега наметет, утром вскочим, встряхнемся, пару кругов вокруг пробежим - и все, - вспоминает Василий Иванович.

В начале 1944 года ветеран принял участие в освобождении Крыма вместе со своим подразделением. В тяжелых и кровопролитных боях он продемонстрировал выдающуюся отвагу.

По словам артиллериста, пехота не шла в наступление без поддержки. После артподготовки и залпа враг прятался, а пехота начинала наступать под прикрытием.

- Когда к Крыму подошли, там Сивашский залив и перешеек 17-18 км в длину да 10 примерно в ширину. Справа горы и слева горы, на них немцы кольцом укрепились. Вот пришли мы на эту «лужайку», все простреливается, головы не поднять, но наступать надо, - говорит Василий Рассыпнов. - Обычно мы один залп давали, потом снимались и на другое место переезжали, а тут первый залп дали, пехота пошла, углубилась километров на 10 и встала. Дальше опасно двигаться, могут немцы с флангов ударить и отрезать пехоту. Пришлось нам второй залп давать, уже по флангам.

«На фронте не отступали»: Нижегородский ветеран вспомнил, как отвоевывал Крым и Украину у фашистов. ФОТО: Андрей Теребилов

Ветеран вспоминает, что фашисты обнаружили их после первого же залпа, поэтому пришлось работать под огнем. Хотя бойцы успешно отстрелялись, наступление началось, советской стороне тоже досталось – трое были тяжело ранены и столько же убиты.

- На одном залпе шесть человек потеряли, - с горечью произносит Василий Иванович, вспоминая погибших товарищей.

Сам ветеран был тяжело ранен позднее, в одном из боев за Севастополь. В мае 1944 года войска IV Украинского фронта подошли к городу. Тогда Василия Рассыпнова ранило осколком в плечо, после чего рука перестала двигаться. Воевать он больше не мог, и был освобожден от воинской службы из-за ранения.

19-летний молодой человек был в растерянности и не знал, как жить дальше без профессии и с нерабочей конечностью.

- Что делать? Ну, думаю, на фронте не отступали и тут не сдадимся! Решил, что буду учиться. Сначала техникум закончил, потом институт, стал инженером-строителем, - рассказывает ветеран.

По окончании института, Василия Ивановича распределили в Горький, где он участвовал в строительстве микрорайона «Кузнечиха» и шести нижегородских школ.

Сейчас ему 95 лет, но он сохраняет бодрость и не сидит без дела. Например, недавно ветеран посетил одну из школ, в строительстве которой был когда-то задействован. Его порадовал теплый прием и результаты выступления перед учениками третьего класса. Ребята внимательно выслушали рассказ, а потом буквально завалили вопросами, на которые ветеран с удовольствием ответил.

- А потом ребята для меня спели, да так здорово! Такое отношение очень радует. Желаю ребятам его сохранять. И еще от меня пожелание молодежи: быть самостоятельными, не бояться ответственности, принимать решения, как это приходилось делать нам, - сказал Василий Рассыпнов в заключение своей истории.

Напомним, проект «Победа в лицах» ОНФ доступен для просмотра на страничках ОНФ Нижегородской области соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Видеоролики с уникальными историями также можно найти на канале общественного движения в ютубе.

Авторы проекта призывают нижегородцев помогать распространять видео и удивительные истории людей, которым довелось участвовать в одной из самых страшных войн в истории человечества.

"Победа в Лицах": Ветеран Василий Иванович Рассыпнов.

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