За годы Второй мировой войны через концлагеря, созданные немецкими фашистами, прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Из них 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Примерно два миллиона детей не дожили до дня освобождения.

О самых страшных моментах, пережитых в одном из лагерей смерти, рассказала почетный ветеран Нижегородской области и руководитель Дзержинского отделения Всероссийского союза бывших малолетних узников концлагерей фашизма Галина Гронская. Своими воспоминаниями она поделилась в рамках проекта нижегородского ОНФ «Победа в лицах».

Будучи обаятельной и задорной женщиной, 85-летняя Галина Александровна помнит себя шестилетней девочкой, выбегающей из дома под крики фашистов. Помнит она и ужас, пережитый в концлагерях Германии и Польши, где пробыла с 1943-го по 1945 годы.

- Я родилась в Ленинграде, но на летний отдых мы всегда уезжали к бабушке в Белоруссию. Там все и началось, - вспоминает Галина Александровна. - Когда пришли немцы, я увидела их в окно в касках, черной форме. Оказывается, это были первые карательные отряды эсэсовцев. Мы выскочили с мамой и братом – ни документов, ни верхней одежды. Увидели, что вся улица окружена немцами, и все дома выселяют. Нас погнали на разъезд, где уже стоял состав - всех туда грузили под дулами автоматов. Стоял крик, плач, лай собак… И вдруг налетел самолет – началась перестрелка, все попадали, а фашисты схватили нас, детей, стали нами закрываться. Этот самолет хотел нас отбить, но не смог, и нас увезли.

«Почти 80 лет я не могу это забыть»: почетный ветеран из Дзержинска рассказала об ужасах жизни в концлагере. ФОТО: Андрей Теребилов

Маленькая Галя запомнила железную дорогу, которая казалась ей бесконечной. Было голодно и на станциях дети выбегали просить милостыню, но подаяние получали редко. Во время бомбежек ребята подбиралась к горящим вагонам в поисках съестного, и иногда вылазки были удачными. Например, однажды малышке удалось принести очень горячий горох, спрятав его под халатиком.

Галина Гронская хорошо запомнила концлагерь в Польше. После выгрузки белорусских детей и взрослых из вагонов, их раздели донага и выстроили в большую шеренгу. Стыд и унижение, пережитые тогда, не удалось затмить многим хорошим послевоенным воспоминаниями.

Запомнила малышка и сами концлагеря, бараки с дощатыми нарами. Дети постоянно голодали, а надсмотрщики могли убить их даже за гнилое яблоко, поднятое с земли. Неудачно однажды закончилась для маленькой Гали попытка побега. О ней сегодня напоминают шрамы на спине, оставшиеся от зубов овчарки.

Еще девочка запомнила постоянное ощущение страха за свою жизнь, как скучала по матери, с который их разлучили. Галя старалась заменить маму своему младшему брату, поэтому после войны ребенок не сразу признал свою настоящую родительницу, которая уже в 27 лет была седой.

Галина Александровна является бабушкой и желает молодому поколению никогда не узнать, что такое война. Она также советует с уважением относиться к родителям и вообще людям старшего поколения.

Напомним, видеозаписи с рассказами ветеранов о Великой Отечественной войне регулярно публикуются в рамках проекта ОНФ «Победа в лицах». Найти их можно в группах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Кроме того, ролики представлены на официальном канале общественного движения в ютубе. Авторы проекта призывают жителей Нижнего Новгорода и области помогать распространять уникальные истории среди своих земляков.

Победа в лицах : Ветеран Галина Александровна Гронская.

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