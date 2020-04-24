2020-04-24T10:51:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Выявлено 94 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1096
Анастасия НАЗАРОВА
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Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года выросло до 1096. На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 94 новых зараженных.

По числу новых заболевших Нижегородская область находится на пятом месте среди субъектов РФ. В лидерах по-прежнему Москва (2957), Московская область (611), Санкт-Петербург (253). Следом идут Дагестан (113), Краснодарский край (84), Ростовская область (64), Калужская область (61), Мурманская область (60), Челябинская область (57) и другие субъекты Российской Федерации.

Сообщалось, что главным фактором недопущения распространения коронавируса по-прежнему является соблюдение требований режима повышенной готовности.

- Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Самоизоляция - это непросто, но это должен быть приоритет каждого сейчас, - заявил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, к концу текущей недели ожидается около 1,5 тысячи новых зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - добавил глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19. 92 из 1096 человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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