Пасхальная служба в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до особого благословения. При этом прихожанам предложена альтернатива - просмотр онлайн-трансляций богослужений.

В частности, не выходя из дома, можно «побывать» на богослужениях Страстной седмицы из кафедрального собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Трансляция будет вестись на портале «Серафимова земля».

Подробное расписание богослужений:

Среда, 15 апреля

9.00 Вечерня с литургией Преждеосвященных даров

16.00 Молебен от вредоносного поветрия

17.00 Утреня, 1-й час

Четверг, 16 апреля

8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого. Чин умовения ног

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

17.00 - Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий

Пятница, 17 апреля

8.00 - Царские часы

14.00 - Вечерня с выносом плащаницы

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

18.00 - Утреня с чином погребения плащаницы

Суббота, 18 апреля

8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

23.00 Полуношница

Воскресенье, 19 апреля

00.00 Пасхальная заутреня. Крестный ход. Божественная литургия

16.00 Молебен от вредоносного поветрия

17.00 Великая Пасхальная Вечерня

Напомним, что с 15 по 19 апреля богослужения во всех нижегородских храмах и монастырях будут проходить лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Однако в преддверии Пасхи нижегородцев интересует не только служба в храмах, но и освящение куличей, без которых трудно представить праздничный стол.

В этом году священнослужители при поддержке областного правительства освятят куличи и пасху на всех местных заводах-изготовителях.

- Нижегородцы смогут приобрести в магазинах уже освященные куличи, поэтому приносить их для освящения в храм не потребуется, - уточнили в Нижегородской епархии.

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