2020-04-15T12:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная служба в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, когда и где смотреть трансляцию богослужений
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В преддверии Пасхи закрыли все храмы и церкви Нижегородской области.В преддверии Пасхи закрыли все храмы и церкви Нижегородской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до особого благословения. При этом прихожанам предложена альтернатива - просмотр онлайн-трансляций богослужений.

В частности, не выходя из дома, можно «побывать» на богослужениях Страстной седмицы из кафедрального собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Трансляция будет вестись на портале «Серафимова земля».

Подробное расписание богослужений:

Среда, 15 апреля

9.00 Вечерня с литургией Преждеосвященных даров

16.00 Молебен от вредоносного поветрия

17.00 Утреня, 1-й час

Четверг, 16 апреля

8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого. Чин умовения ног

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

17.00 - Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий

Пятница, 17 апреля

8.00 - Царские часы

14.00 - Вечерня с выносом плащаницы

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

18.00 - Утреня с чином погребения плащаницы

Суббота, 18 апреля

8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого

16.00 - Молебен от вредоносного поветрия

23.00 Полуношница

Воскресенье, 19 апреля

00.00 Пасхальная заутреня. Крестный ход. Божественная литургия

16.00 Молебен от вредоносного поветрия

17.00 Великая Пасхальная Вечерня

Напомним, что с 15 по 19 апреля богослужения во всех нижегородских храмах и монастырях будут проходить лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Однако в преддверии Пасхи нижегородцев интересует не только служба в храмах, но и освящение куличей, без которых трудно представить праздничный стол.

В этом году священнослужители при поддержке областного правительства освятят куличи и пасху на всех местных заводах-изготовителях.

- Нижегородцы смогут приобрести в магазинах уже освященные куличи, поэтому приносить их для освящения в храм не потребуется, - уточнили в Нижегородской епархии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фильтруйте информацию»: Как не сойти с ума в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Нижнем Новгороде

Психологи рассказали, как пережить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса (подробности)

Как и где можно освятить куличи в Нижнем Новгороде в период коронавируса

Рассказываем, как освятить куличи на Пасху 2020 и где можно посмотреть службу (подробности)

Пик коронавируса в Нижнем Новгороде: При соблюдении самоизоляции пик эпидемии сместится с середины мая на конец апреля

Эксперты составили математическую модель пика коронавируса в Нижнем Новгороде (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Сивохин: «Поправки в Конституцию ограничат права высокопоставленных чиновников
Ямочный ремонт стартовал в районах Нижегородской области
Житель Автозавода зарезал свою знакомую после того, как обвинил в краже пяти тысяч рублей
Более 250 нарушителей режима самоизоляции были пойманы в Нижегородской области за пять дней
17 домов культуры были отремонтированы в прошлом году в Нижегородской области
550 метров браконьерских сетей обнаружили на озерах Варнавинского заказника
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ардатовском районе
Более 560 обращений поступило на портал «Вам решать» за два месяца
Житель Балахны предстанет перед судом за убийство музыканта в кафе
Порядка 30 человек ежедневно выходят на уборку улиц в Городце
140 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
НГХМ вошел в тройку лучших музеев России
Компенсации самозанятым в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: сколько и как получить
Более 13 тысячи звонков по теме коронавируса поступило на горячую линию нижегородского минздрава