Пасхальная служба в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до особого благословения. При этом прихожанам предложена альтернатива - просмотр онлайн-трансляций богослужений.
В частности, не выходя из дома, можно «побывать» на богослужениях Страстной седмицы из кафедрального собора Александра Невского в Нижнем Новгороде. Трансляция будет вестись на портале «Серафимова земля».
Подробное расписание богослужений:
Среда, 15 апреля
9.00 Вечерня с литургией Преждеосвященных даров
16.00 Молебен от вредоносного поветрия
17.00 Утреня, 1-й час
Четверг, 16 апреля
8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого. Чин умовения ног
16.00 - Молебен от вредоносного поветрия
17.00 - Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
Пятница, 17 апреля
8.00 - Царские часы
14.00 - Вечерня с выносом плащаницы
16.00 - Молебен от вредоносного поветрия
18.00 - Утреня с чином погребения плащаницы
Суббота, 18 апреля
8.00 - Вечерня с литургией святого Василия Великого
16.00 - Молебен от вредоносного поветрия
23.00 Полуношница
Воскресенье, 19 апреля
00.00 Пасхальная заутреня. Крестный ход. Божественная литургия
16.00 Молебен от вредоносного поветрия
17.00 Великая Пасхальная Вечерня
Напомним, что с 15 по 19 апреля богослужения во всех нижегородских храмах и монастырях будут проходить лишь при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров. Однако в преддверии Пасхи нижегородцев интересует не только служба в храмах, но и освящение куличей, без которых трудно представить праздничный стол.
В этом году священнослужители при поддержке областного правительства освятят куличи и пасху на всех местных заводах-изготовителях.
- Нижегородцы смогут приобрести в магазинах уже освященные куличи, поэтому приносить их для освящения в храм не потребуется, - уточнили в Нижегородской епархии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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