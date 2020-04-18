Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 апреля 2020 года: Выявлено 59 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 апреля 2020 года выросло до 517. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 59 человек. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф в субботу днем.

Добавим, что регион снова вошел в десятку субъектов Российской Федерации по количеству новых зараженных коронавирусом. На первом месте по-прежнему находится Москва (2649 человек), затем идут Московская область (428), Санкт-Петербург (139), Мордовия (62), Чеченская Республика (60), Нижегородская область (59), Ставропольский край (54), Тверская область (49), Краснодарский край (45) и Красноярский край (45).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины жителей и предприятий, которые продолжают работу.

- Задача региональных и муниципальных органов власти - максимально ответственно контролировать безопасность людей на предприятиях и в общественных местах. Речь идет не о какой-то игре, а о распространении смертельно опасной болезни. Обычная прогулка на детской площадке может стать источником заражения для многих людей, - заявил чиновник.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут ходить на работу только после того, как получат специальные QR-коды на выход из дома. Их должна оформить организация, в которой они трудятся, при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

26 из 517 заболевших коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы. В общей сложности на COVID-19 протестированы 34946 человек (это один из самых высоких показателей в ПФО).

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