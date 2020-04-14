Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 апреля 2020 года составило 224 человека. В понедельник выяснилось, что в регионе 30 новых случаев заболевания.

Сообщалось, что 20 человек из общего числа заболевших уже выздоровели и были выписаны из больницы. Всего на COVID-19 протестированы более 23 тысяч нижегородцев. Причем, по словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, это один из самых высоких показателей в округе. Тестирование проводится в четырех местных лабораториях.

Ранее губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев по возможности оставаться дома, поскольку единственный способ оставить распространение заразы - это соблюдать самоизоляцию.

- Мы видим, что заболевание протекает у всех по индивидуальному сценарию. Но ни у кого нет гарантии, что все пройдет легко. Вполне здоровые на первый взгляд люди, зараженные вирусом, в считанные дни могут оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, - предупредил глава региона.

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