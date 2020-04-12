Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года: Выявлено 42 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 12 апреля 2020 года выросло до 194 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что за последние сутки в приволжской столице выявлено еще 42 случая заболевания.

При этом 16 из 194 человек уже выздоровели и покинули инфекционную больницу. В общей сложности на COVID-19 протестировано более 21 тысячи нижегородцев.

Ранее глава региона Глеб Никитин рассказал, что пациенты протестированы в разное время, но подтверждения из референс-центров приходят в один день. Тем временем на верификации постоянно находятся десятки тестов, поэтому такой рост количества заболевших в регионе не является неожиданностью.

- Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов, - уточнил губернатор.

Напомним, что нижегородцев будут штрафовать за нарушения режима всеобщей самоизоляции. Делать это уполномочены около 600 должностных лиц.

КОНКРЕТНО

Пока действует режим самоизоляции, нижегородцы имеют право покидать свои квартиры, чтобы сходить в магазин за продуктами или вещами первой необходимости, в аптеку, вынести мусор, выгулять питомцев в радиусе 100 метров от своего дома, а также если жизни и здоровью угрожает опасность.

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