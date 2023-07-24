Покупка электробусов и производство новых трамваев: Что станет с электротранспортом в Нижнем Новгороде

Появление электробусов на дорогах Нижнего Новгорода также позволит продлить маршруты в новые крупные микрорайоны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модернизация инфраструктуры электротранспорта продолжается в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе запущено электротакси, ведутся работы по перекладке трамвайных путей и обновлению подвижного состава. Также дан старт по замене старых изношенных троллейбусов на современные электробусы. «Комсомолка» рассказывает, какие ещё изменения ожидают нижегородский электротранспорт в ближайшие несколько лет.

Троллейбусы работают на последнем издыхании

В настоящее время троллейбусная инфраструктура в Нижнем Новгороде оставляет желать лучшего. В городе числится 204 троллейбуса, их износ достигает 94%.

– Установленный срок службы троллейбусов – 15 лет, таких в нашем городе пока 86 единиц. Однако через три года таких троллейбусов останется только два. Это новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые мы приобрели в прошлом году. Поэтому износ подвижного состава у нас критический, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Троллейбусы останутся в депо №2. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также на 90% изношена контактная сеть, ей требуется капитальный ремонт и реконструкция. Так, одна из проблем сети – коррозия, из-за которой происходят пробои изоляции. Кроме того, 15% опор находятся в ненормативном состоянии.

На приведение контактной сети и опор в нормальное рабочее состояние, а также на покупку новых троллейбусов потребуется 12,8 миллиарда рублей. Такие средства в Нижний Новгород можно привлечь исключительно из федерального бюджета, но подходящих программ для реализации такого проекта пока не существует.

По дорогам поедут электробусы

Чтобы избежать огромных расходов, было принято решение заменить троллейбусы электробусами, которые смогут доехать даже туда, куда электротранспорт прежде не доезжал из-за отсутствия контактной сети. Так, в 2023 году планируется приобрести 113 электробусов и 53 зарядные станции. Реализация проекта позволит увеличить протяженность сети маршрутов с 157 километров до 205,6 километра.

– В верхнюю часть города у нас будут поставлены 62 электробуса с увеличенной емкостью батареи, что позволит транспорту всю смену работать без подзарядки. Заряжать транспортные средства будут во время ночного отстоя в депо, – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. – В нижнюю часть Нижнего Новгорода будет поставлен 51 электробус.

Электробусы на станции быстрой зарядки электротранспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Появление электробусов на дорогах Нижнего Новгорода также позволит продлить маршруты в новые крупные микрорайоны: «Цветы», «Новая Кузнечиха», ЖК «Торпедо», Ольгино и – в перспективе – ЖК «Новинки Smart City».

Сердце любого электрического транспорта – это аккумулятор. В электробусах используют батареи, срок службы которых составляет 7-8 лет. По словам Дениса Рябинина, в перспективе они могут служить и дольше, а их утилизация вовсе не проблема.

– Батареи будут утилизировать на территории Нижегородской области. В 2024 году в Дзержинске будет открыт первый в России завод по переработке литий-ионных аккумуляторов, – объяснил чиновник.

Троллейбусы останутся работать в депо №2

Второе депо, обслуживающее Сормовский район, так и останется троллейбусным. Там будет собран весь парк троллейбусов, находящихся в нормативном состоянии.

– Также планируется возобновить закрытый маршрут №8 от Дубравной и до Московского вокзала, – уточнил Денис Рябинин. – Это решение позволит увеличить количество троллейбусов на маршрутах Сормовского и Московского районов. Сейчас их 35, а будет 50.

По новым рельсам поедут новые трамваи

Не стоит забывать, что в Нижнем Новгороде активно занимаются и модернизацией трамвайной системы и закупкой нового подвижного состава. В городе приведут в порядок 149,3 километра путей, отремонтируют 15 тяговых станций и три депо, а также приобретут 170 новеньких трамваев. Общая стоимость реализации проекта превышает 51,3 миллиарда рублей.

В конце 2022 года было произведено переустройство 1,9 километра путей в заречной части Нижнего Новгорода. В 2023 году в городе планируется привести в порядок 35 километров путей, в 2024 году – 33,4 километра, в 2025 году – 34,7 километра, в 2026 году – 44,2 километра.

Замена путей. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

– До конца 2023 года мы планируем закончить реконструкцию 6 и 7 трамвайного маршрута, пустить его целиком от Московского вокзала до Сормовского кольца с помощью нового подвижного состава, – рассказал Артем Бафанов. – Также мы начали реконструкцию на проспекте Гагарина – участок в районе Щербинок и до центра планируем завершить в этом году или в начале следующего. Таким образом, до середины 2024 года у нас будут модернизированы основные участки трамвайной сети, где мы как раз и запустим новый подвижной состав, чтобы выводить его уже на новые современные рельсы, а не убивать на старых.

Напомним, что в конце 2022 года в Ворсме открылось совместное нижегородско-белорусское производство трамваев «Нижэкотранс», и уже в феврале 2023 года новый вагон «МиНиН» вышел на линию на маршруте «метро Автозаводская – Соцгород-2».

Новый вагон «МиНиН». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Всего же в рамках модернизации электротранспорта планируется закупить 170 новых трамваев, 60 из них Нижний Новгород получит уже в 2023 года.

– Сейчас поставлено 10 вагонов. Ещё пять находятся в завершающей стадии производства, – уточнил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Известно, что в 2024 году в Нижний Новгород будет поставлено ещё 80 вагонов, а в 2025 году – 30.