Уютно, стильно и комфортно: Нижегородцы смогли прокатиться на первом трамвае «МиНиН»

Первый трамвай «МиНиН» вышел на линию в Нижнем Новгороде 22 февраля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый трамвай «МиНиН» вышел на линию в Нижнем Новгороде 22 февраля. Свой первый рейс новенький вагон обкатал на 22 маршруте «метро Автозаводская – Соцгород-2», где и продолжит работу. Кстати, в ближайшие выходные и праздничные дни нижегородцы смогут проехать на нем с 10:00 до 16:00.

– Этот маршрут мы выбрали потому, что он максимально благоприятно подходит для испытания. Дело в том, что этот трамвай уже прошёл заводские испытания, а теперь будет проходить эксплуатационные, – рассказал начальник службы движения ГП НО "Нижегородэлектротранс" Владислав Купцов. – Этот маршрут позволяет свободно и легко отбуксировать трамвай в депо в случае возникновения внештатной ситуации. Также здесь хорошо развита инфраструктура, приличное состояние рельсов.

Свой первый рейс новенький вагон обкатал на 22 маршруте «метро Автозаводская – Соцгород-2». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Трамвай «МиНиН» привлекает внимание, как только появляется на горизонте. Первая мысль, которая возникает в голове при взгляде на это чудо техники, что перед нами находится стрекоза. Эту ассоциацию вызывает весь внешний вид: аккуратные фары, зеркала заднего вида как усики, яркий окрас вагона и его обтекаемая форма. Сложно и не заметить на передней части трамвая золотую надпись «МиНиН», что означает Минск + Нижний Новгород.

Внутри вагон выглядит ещё впечатляюще. Так, в кабине водителя вместо рычагов сенсорные панели и есть дисплеи, на которые выводится картинка с камер видеонаблюдения, которые есть как в салоне, так и снаружи.

– За всем, что происходит, мы можем наблюдать самостоятельно. И хотя особенности нашей работы, в целом, не изменились, то есть, как было ручное управление, так оно и осталось, но стало более современное и комфортное. Этот трамвай на уровень выше, чем вагон 2008 года выпуска, на котором я ранее работала, – поделилась водитель трамвая «МиНиН».

В трамвае можно перевозить и маломобильных пассажиров. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пассажирам будет комфортно ездить на новеньких трамваях в любое время года, так как вагоны будут обогреваться в холодную погоду, а в жару в них заработают кондиционеры. Во время поездки пассажиры смогут сидеть на удобных красных креслах, смотреть новости на мониторах, а также заряжать свои телефоны и гаджеты с помощью USB-разъемов. Для удобства мам с колясками, инвалидов колясочников и других маломобильных групп населения в трамвае сделан максимально низкий пол.

– Впечатления от нового трамвая замечательные, вижу его впервые и очень удивлена. Здесь уютно, стильно и комфортно. Здорово, одним словом, – поделилась своими впечатлениями одна из первых пассажирок трамвая Анна Трофимова.

Пассажирам будет комфортно ездить на новеньких трамваях в любое время года. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ещё три новых трамвая уже прибыли с завода-изготовителя в Нижний Новгород. В настоящее время новые вагоны проходят пусконаладочные работы, после обкатки трамваи также запустят по городу.

– До конца года рассчитываем получить 80 новых трамвайных вагонов. У нижегородского трамвая богатая история, будем вместе с вами вписывать в нее новые страницы! – высказался глава региона в своем телеграм-канале.