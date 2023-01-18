Ремонт всех трамвайных путей в Нижнем Новгороде планируется завершить до 2026 года

Глобальная модернизация наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде планируется в рамках концессионного соглашения. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 2026 года в Нижнем Новгороде планируется завершить ремонт всех трамвайных путей. Работы по глобальной модернизации наземного электротранспорта проводят в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

- Модернизация включает в себя закупку 170 трамваев, обновление почти 150 километров путей, ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо, а также строительство новых трамвайных линий в исторической части столицы Приволжья по современной технологии «бесшумных рельсов», - уточнили в ведомстве.

Так, 19 января депутаты обсудят этапы и сроки реализации ремонта трамвайных путей. Так, в конце 2022 года был завершён первый этап реконструкции путей в Сормовском районе, сейчас работы продолжаются. Так, с 12 января 2023 года по 22 января 2023 года движение ограничено на участке пересечения с трамвайными путями по улице Линдовской.

С 21 января и до 29 января транспортное движение приостановят на выезде с Юбилейного бульвара на улицу Коминтерна. А с 29 января по 6 февраля на въезде. Кроме того, в связи с проведением работ 6 февраля перекроют участок пересечения с трамвайными путями по улице Большевитской. Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года.

Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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