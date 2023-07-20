Новые электробусы поступят в Нижний Новгород к октябрю 2023 года

Электробусы поступят в Нижний Новгород. Фото: Иван МАКЕЕВ

Основная поставка электробусов прибудет в Нижний Новгород к октябрю 2023 года. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Законодательном Собрании Нижегородской области.

– Контракты уже заключены. Сделан и проект размещения зарядных станции на территории депо. Следовательно, мы понимаем, что к октябрю, когда начнется основная поставка электробусов и установка станций, всё должно быть синхронизировано, – рассказали в областном парламенте.

В 2023 году планируется приобрести 113 электробусов и 53 зарядные станции. Реализация проекта позволит увеличить протяженность сети маршрутов с 157 километров до 205,6 километра.

Напомним, что на покупку электробусов и устройство зарядной инфраструктуры потратят 5,1 миллиарда рублей. Субсидии поступят из федерального бюджета.

– Замена на электробусы позволит восстановить привычные маршруты №9 и №31, а также продлить маршруты до новых микрорайонов, что кратно увеличит пассажиропоток, – ранее подчёркивал губернатор.