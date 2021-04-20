Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 апреля 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРК «Небо»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на 01:00 20 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 201 новый случай заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 111 949 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 225 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 107 036 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 040 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 20 апреля
Фото: Яндекс
Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (11 967 человек) и Ленинском (7 496 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 559 человек).
Напомним, что в торгово-развлекательном комплексе «Небо» открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса.
Также накануне стало известно, что в Нижнем Новгороде закрыли очередное кафе за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.
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