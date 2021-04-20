Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 апреля 2021 года: новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРК «Небо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 20 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 201 новый случай заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 111 949 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 225 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 107 036 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 040 человек, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (11 967 человек) и Ленинском (7 496 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 559 человек).

Напомним, что в торгово-развлекательном комплексе «Небо» открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса.

Также накануне стало известно, что в Нижнем Новгороде закрыли очередное кафе за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

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