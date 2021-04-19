В 26 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 111 949 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 48 940 зараженных, а остальные 63 009 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 040- за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 106 человек) и на Бору (5 562 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (157 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 967

Ленинский – 7 496

Советский – 6 898

Московский – 5 197

Канавинский – 5 029

Сормовский – 5 019

Приокский – 3 775

Нижегородский – 3 559

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