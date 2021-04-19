Ещё у 201 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 19 апреля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 111 949 человек. За сутки выявлено 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 225 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 107 036 жителей региона.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (593 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (692 зараженных за сутки) и Москва (2 279 зараженных за сутки).

Напомним, основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации. Порядка 70% жителей Нижнего Новгорода и области планируют привить к лету 2021 года.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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