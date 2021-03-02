По данным на 01:00 2 марта 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 423 нижегородца. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 89 263 человека. Об этом сообщает региональный Минздрав.Также было отмечено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 96 955 человек.К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 473 — за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев.Примечательно, что в 32 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 545 человек) и на Бору (4 913 человек). Наименьшее количество заболевших отмечено в Перевозском районе (90 человек) и Первомайском районе (84 человека).Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде заработала новая ПЦР-лаборатория с мощностью 200-300 тестов в сутки.Также стало известно, что ещё три врача из Нижнего Новгорода пополнили «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков: 26-летняя медсестра Мария Полякова, терапевт Мария Сорокина и заведующая терапевтическим отделением Ольга Романова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!