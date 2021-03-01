Ещё два врача из Нижнего Новгорода пополнили «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков. Жертвами коронавирусной инфекции стали терапевт в городской больнице № 35 Мария Сорокина и заведующая терапевтическим отделением в городской больнице № 37 Ольга Романова. Об этом сообщает Newsroom24.

Так, известно, что в 1982 году Мария Сорокина окончила обучение на лечебном факультете в Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова. В 2015 году в Приволжском исследовательском медицинском университете она получила повышение квалификации в области терапии.

- Ее рабочий стаж был 39 лет. Она лечила людей. И всю свою жизнь отдала медицине в прямом и переносном смысле, - вспоминает Юлия Красова на своей странице в Instagram. - Она дышала этой профессией.

«Мы много слышим о «красной зоне», где врачи день и ночь борются за жизни пациентов на передовой. Но помимо «красной зоны» есть бойцы невидимого фронта, к которым люди идут на первичный прием со своими недугами, страхами и переживаниями. И эта работа также опасна для здоровья и жизней медицинских работников. Нам говорят про стабилизацию вирусной обстановки. Мы устали, привыкли и расслабились. Но ничего еще не закончилось!

Не пренебрегайте средствами защиты, берегите себя, своих близких и жизни врачей, которые вас лечат. Это страшная инфекция. Кто-то переносит бессимптомно, кто-то как обычное ОРВИ, а кто-то сгорает очень быстро, несмотря ни на какие усилия врачей.

Светлая память всем жертвам этой необъявленной войны», - сообщается в публикации.

На момент смерти Марии Соколовой было 66 лет.

Другой жертвой коронавируса стала Романова Ольга. В 1975 году она окончила обучение на лечебном факультете в Приволжском исследовательском медицинском университете. Затем в 2016 году она получила сертификат о повышении квалификации в области терапии.

Женщина скончалась от коронавируса в возрасте 69 лет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Марии Сорокиной и Ольги Романовой.

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