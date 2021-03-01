В больнице №30 в Нижнем Новгороде открылась ПЦР-лаборатория

В Нижнем Новгороде открылась новая лаборатория для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Центр диагностики с мощностью 200-300 анализов в сутки расположился в городской клинической больнице №30. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Результаты теста на COVID-19 можно будет получить в день проведения исследования.

- Сегодня наша лаборатория обслуживает только городскую больницу №12, детскую инфекционную больницу №8 и поликлинику №17 Московского района, но в скором времени этот перечень планируется расширить, - подчеркнул главный врач больницы Иван Романов.

В дальнейшем показатель исследований возрастёт, ежедневно планируется проводить около 800 исследований.

Финансирование на оснащение лаборатории выделили из федерального и регионального бюджета – 17 миллионов рублей.

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