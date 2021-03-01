В 32 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 32 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 96 955 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 42 690 зараженных, а остальные 54 265 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 545 человек) и на Бору (4 913 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 656 человек, и 2 596 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 572

Ленинский – 6 747

Советский – 5 962

Московский – 4 456

Канавинский – 4 419

Сормовский – 4 069

Приокский – 3 238

Нижегородский – 3 227

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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