26-летняя медсестра из Борской ЦРБ умерла от коронавируса

26-летняя нижегородка Мария Полякова пополнила «Список памяти» умерших от коронавирусной инфекции медиков. Девушка работала медсестрой в центральной районной больнице на Бору в Нижегородской области.

В «Красную зону» ковидного госпиталя Мария устроилась не так давно и, скорее всего, заразилась болезнью на работе.

В общей сложности от коронавируса в Нижегородской области скончались 2 460 человек. К сожалению, за 28 февраля 2021 года с болезнью не справились ещё 16 нижегородцев.

К слову, число заражений постепенно идёт на спад. В частности, 24 февраля впервые за три месяца в регионе зафиксировали менее 400 заболевших в сутки.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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