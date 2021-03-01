Ещё 386 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 1 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 96 955 человек. За сутки выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 423 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 89 263 жителе региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2,2 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 128,8 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 3,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Примерно 2,5 тысячи человек лечатся в больницах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 911 коек для больных коронавирусом, из которых порядка 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 740 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, около 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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