Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 декабря 2020 года: сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 01:00 8 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 485 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 57 861 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за минувшие выходные составило 841 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 51 667 жителей Нижегородской области.

К сожалению, статистика смертности в регионе в последнее время остается прежней. Так количество смертей увеличилось до 1 276 — за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 8 декабря Фото: Яндекс

Примечательно, что в 21 районе области новых заражений не выявлено вовсе.

Напомним, что в регионе продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению режима повышенной готовности. Так, за прошедшую неделю было назначено штрафов на сумму 2 058 900 рублей.

Кроме того, стало известно, что нижегородцев, имевших контакт с больными COVID-19, будут уведомлять по смс о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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