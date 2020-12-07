В 21 районе Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 21 муниципалитете.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 57 861 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 25 596 зараженных, а остальные 32 265 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 133 человека) и на Бору (3 242 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 047 человек, и 1 414 жителей Городецкого района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 6 210

Ленинский – 4122

Советский – 3 412

Канавинский – 2 854

Сормовский – 2 520

Московский – 2 471

Приокский – 2009

Нижегородский – 1 998

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