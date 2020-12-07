За неделю в Нижегородской области выписано штрафов на сумму свыше 2 миллионов рублей

В области продолжается мониторинг исполнения указа «О введении режима повышенной готовности». В период с 30 ноября по 6 декабря было организовано 2 219 патрулей. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Участие в проверочных рейдах приняли 4 928 человек. В частности, сотрудники полиции, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Также к работам по контролю режима повышенной готовности привлекались волонтеры.

Так, за прошедшую неделю в Нижегородской области составлено 1 549 протоколов, судами вынесено 77 предупреждений, назначено штрафов на сумму 2 058 900 рублей.

Напомним, что нижегородцы обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, где находится массовое скопление людей. Например, в магазинах, медицинских учреждениях и общественном транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!