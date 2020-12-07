Ещё 485 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 7 декабря 2020 года, за минувшие выходные в Нижегородской области выздоровело ещё 841 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 51 667 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 57 861 человека.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 703 990 человек. Средний показатель тестирования составил 363,8 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 1,6 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,4 тысяч человек лечатся в больницах, а 113 – в обсерваторах.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 647 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 854 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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