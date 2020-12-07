COVID-контактных нижегородцев будут уведомлять по смс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцев, имевших контакт с больными COVID-19, будут уведомлять по смс о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению Главного санитарного врача России, режим самоизоляции необходимо соблюдать в течение 14 дней после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Теперь вместо выдачи постановлений Роспотребнадзор будет рассылать всем контактным лицам смс-сообщения. В случае невозможности отправить смс-сообщение уведомление будет направлено по почте или по телефону.

«Смс-сообщение приходит от абонента ROSPOTREB52. В смс-сообщении указаны ФИО контактного лица, дата начала изоляции, ФИО больного COVID-19, с которым был контакт, номер предписания», - рассказали подробности в Главном управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Напомним, с недавнего времени изменился порядок тестирования на COVID: теперь мазок берется лишь у тех контактных лиц, у которых есть симптомы болезни, сходные с клинической картиной коронавирусной инфекции.

Больничный лист контактным лицам на период изоляции оформляется в поликлинике по месту фактического пребывания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!