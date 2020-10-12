Уголовное дело возбуждено по факту массового расстрела под Нижним Новгородом

К выяснению обстоятельств происшествия подключились следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Страшная трагедия произошла сегодня в Борском районе Нижегородской области. Около четырех часов дня 18-летний Даниил М. устроил массовый расстрел людей. Сначала он ранил свою бабушку, а потом выбежал на улицу и принялся палить по людям на остановке.
В результате происшествия трое человек погибли, а ещё трое находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Все произошло на остановке, - рассказали «Комсомолке» очевидцы происшествия. – Стрелял 18-летний парень, приехавший в гости к своей бабушке. Ее-то он сначала и расстрелял, а потом выбежал на улицу и принялся палить по людям. А потом кинулся в сторону леса.
В настоящее время в городе подняты не только сотрудники полиции, но и лесники. Тем временем к выяснению обстоятельств происшествия подключились следователи.
- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех и более лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
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