Поиски нападавшего продолжаются. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Опубликован список погибших и пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом. Напомним, страшная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области - там сегодня около четырех часов вечера 18-летний Даниил. М. устроил массовый расстрел людей. Сначала он ранил свою бабушку, а потом выбежал на улицу и принялся палить по людям. В результате три человека погибли. Еще трое пострадали. Как сообщил источник "КП", опубликован список погибших и пострадавших.

Список погибших при стрельбе в Нижегородской области:

Селезнев Николай;

Напылов Сергей;

Тихомиров Андрей.

Ранены (все в крайне тяжелом состоянии):

Монахова Галина (бабушка стрелка);

Жолганова Валентина;

Артюхин Виктор.

Напомним, что ранее в Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял рейсовый автобус и людей на остановке. При себе у парня было два ружья. Сразу после расстрела людей он убежал в ближайший лес.

- Сейчас его поиски продолжаются, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Мы обращаемся к жителям Борского района с просьбой проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен. По возможности, просим оставаться дома.

Тем временем к выяснению обстоятельств происшествия подключились следователи.

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