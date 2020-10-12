Ранил бабушку и начал палить по прохожим: что известно о парне, застрелившем троих человек в Нижегородской области

Очевидцы рассказали подробности расстрела людей под Нижним Новгородом. ФОТО: "Опер пишет"

Стали известны подробности страшной трагедии в Борском районе Нижегородской области – там сегодня 18-летний парень обстрелял рейсовый автобус и людей на остановке.

Напомним, жуткое происшествие произошло сегодня около четырех часов вечера в поселке Большеорловское. В результате обстрела три человека погибли. Еще трое пострадали.

- Все произошло на остановке, - рассказали «Комсомолке» очевидцы происшествия. – Стрелял 18-летний парень, приехавший в гости к своей бабушке. Ее-то он сначала и расстрелял, а потом выбежал на улицу и принялся палить по людям. А потом кинулся в сторону леса.

Тем временем в полиции уже подтвердили факт обстрела. По данным полиции, он вел хаотичную стрельбу по людям. Пока его не отыскали, местных жителей просят соблюдать осторожность.

- Сейчас его поиски продолжаются, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Мы обращаемся к жителям Борского района с просьбой проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен. По возможности, просим оставаться дома.

По неподтвержденным пока данным, речь идет о 18-летнем Данииле М. При себе у молодого человека имеются два охотничьих ружья и сорок патронов. Он может передвигаться на машине. Тем временем к выяснению обстоятельств происшествия подключились следователи.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех и более лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Трое мужчин скончались от полученных ранений. Еще три женщины с ранениями были доставлены в больницу.

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