Обстрел автобуса под Нижним Новгородом: Четыре человека погибли и трое ранены Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Страшная трагедия сегодня произошла в Борском районе Нижегородской области – здесь 18-летний Даниил М. обстрелял рейсовый автобус и людей на остановке. Об этом сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

- Огонь открыл совсем молодой человек, - сообщает источник. – В результате происшествия три человека погибли и трое ранены.

Сейчас на месте происшествия работают медики. Помощь пострадавшим оказывается прямо на месте.

- Все произошло прямо на остановке, - поделился очевидец происшествия. - Сейчас стрелявшего ищут. При себе у него был рюкзак и ружье.

В настоящее время в городе подняты не только сотрудники полиции, но и лесники. Вместе они пытаются отыскать нападавшего в лесу.

- Огонь открыл 18-летний парень, - рассказали "Комсомолке" очевидцы происшествия. - Он приехал в гости к своей бабушке. Говорят, он сначала ее расстрелял. А потом выбежал на улицу и начал палить по людям. У него при себе было сразу два ружья.

На место происшествия сейчас выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трагедия произошла в районе поселка Большеорловское.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.