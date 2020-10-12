Обстрел автобуса под Нижним Новгородом: Четыре человека погибли и трое ранены
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Страшная трагедия сегодня произошла в Борском районе Нижегородской области – здесь 18-летний Даниил М. обстрелял рейсовый автобус и людей на остановке. Об этом сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.
- Огонь открыл совсем молодой человек, - сообщает источник. – В результате происшествия три человека погибли и трое ранены.
Сейчас на месте происшествия работают медики. Помощь пострадавшим оказывается прямо на месте.
- Все произошло прямо на остановке, - поделился очевидец происшествия. - Сейчас стрелявшего ищут. При себе у него был рюкзак и ружье.
В настоящее время в городе подняты не только сотрудники полиции, но и лесники. Вместе они пытаются отыскать нападавшего в лесу.
- Огонь открыл 18-летний парень, - рассказали "Комсомолке" очевидцы происшествия. - Он приехал в гости к своей бабушке. Говорят, он сначала ее расстрелял. А потом выбежал на улицу и начал палить по людям. У него при себе было сразу два ружья.
На место происшествия сейчас выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трагедия произошла в районе поселка Большеорловское.
"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.