«Не выходите из домов»: Полиция обратилась к жителям из-за стрельбы под Нижним Новгородом

Полиция обратилась к жителям Борского района Нижегородской области с просьбой не выходить из своих домов в связи с обстрелом людей. Напомним, сегодня около четырех часов дня неизвестный открыл стрельбу по людям на остановке и рейсовом автобусу. В результате четыре погибли. Еще трое пострадали.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, открывшего стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области, - подтвердили в ГУ МВД по Нижегородской области. - После нападения он скрылся. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. В связи с этим мы обращаемся к жителям Борского района с просьбой проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен. По возможности, просим оставаться дома.

По предварительным данным, нападавшим оказался 18-летний молодой человек, приехавший в гости к своей бабушке. Он сначала застрелил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по людям. При себе у него было два ружья. Сразу после расстрела людей он убежал в ближайший лес.