2020-04-05T14:28:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года: Выявлено 22 новых случая заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 47
Анастасия НАЗАРОВАЮлия ИСАЕВА
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С 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции.С 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще 22 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекции зафиксировано в Нижнем Новгороде. Соответствующие данные появились на сайте стопкоронавирус.рф днем в воскресенье, 5 апреля.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, все зараженные давно изолированы и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и средней степени тяжести.

- На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая, - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Причем четыре пациента уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. Покидать свое жилище можно лишь в некоторых случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, нужно съездить на работу, сходить в ближайший магазин за продуктами и вещами первой необходимости, надо вынести мусор или погулять с собакой (в радиусе 100 метров от дома).

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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