Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 ноября 2021 года: нижегородцы, не зарегистрированные на госуслугах, смогут распечатать QR-код в МФЦ Фото: Александр БУЛАХ

По данным на 01:00 20 ноября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 784 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 206 182 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 442 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 179 584 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 8 463 человека, ещё сорок один нижегородец не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 18 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (19 189 человек) и Ленинский (11 821 человек) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (5 698 человек).

Напомним, ранее мы рассказывали, почему свое мнение о ношении масок изменил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Также стало известно, что нижегородцы, не зарегистрированные на госуслугах, смогут распечатать QR-код в МФЦ.

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