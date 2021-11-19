Ещё 784 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 19 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 206 182 человек. За последние сутки был выявлено 784 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 442 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 179 584 жителя Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 8 463 — за последние сутки ещё сорок один нижегородец скончался.
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (3 371 человек), Санкт-Петербург (2 714 человек), Московская область (1 777 человек), Самарская область (1 764 человека) и Краснодарский край (903 человека).
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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