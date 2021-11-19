Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему изменил свое мнение о ношении масок

Споры из-за ношения масок всё чаще стали возникать среди нижегородцев в сети и недавно затронули слова, сказанные министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым на одном из интервью. Люди вспомнили, что чиновник рассказывал о том, что здоровым людям носить маски не нужно, так как они являются благоприятной средой для роста числа бактерий под ними.

Многие стали говорить о том, как легко министр изменяет своё мнение и сейчас настаивает на ношении масок, вот только никто не обратил внимания на тот факт, что свою пламенную речь Давид Мелик-Гусейнов говорил ещё в начале 2020 года, когда никто и подумать не мог о пандемии, вызванной распространением коронавируса.

На своей странице в Instagram чиновник объяснил, что во время появление первых и пока ещё единичных пациентов с COVID-19, все считали, что заболевание протекает по образу ОРВИ.

- В тот момент были актуальны подходы профилактики заболевания, как для обычного гриппа. Изолироваться и лечиться. Но уже через несколько месяцев начался второй этап - инфекция от единичных случаев заболевания ушла в популяцию. Стало понятно, что у пандемии очень коварное лицо, - написал на личной странице Давид Мелик-Гусейнов.

Затем врачи отметили, что в 80% случаев коронавирус протекает бессимптомно и понять, кто болен, а кто здоров практически невозможно. Тогда же были пересмотрены требования по ношению масок в общественных местах.

- Когда появилась мутация у вируса - «Дельта», распространение вируса стало ещё более стремительным. Маски (как барьерное средство защиты) и вакцина (как иммунное средство защиты) - стали двумя слагаемыми успешной борьбы, - подчеркнул министр.

Давид Мелик-Гусейнов напомнил нижегородцам, что носить маски постоянно вовсе не нужно, но там, где есть большое скопление людей – это обязательная мера защиты. Также маска может принести вред, но только в том случае, если её не менять.

- Если нет рядом других людей, вы прогуливаетесь или у вас утренняя пробежка, маску можно снять. Но если зашли в общественный транспорт, общаетесь с людьми в помещении, идёте в театр или в детский сад за ребёнком - маску надо надеть, - подытожил чиновник.

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