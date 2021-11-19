Нижегородцы, не зарегистрированные на госуслугах, смогут распечатать QR-код в МФЦ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородцы, не зарегистрированные на портале госуслуг, смогут получить QR-код о прививках против COVID-19 в многофункциональных центрах. Об этом сообщили в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».

- Граждане могут воспользоваться этой услугой, если у них нет учетной записи на портале госуслуг, отсутствует возможность зарегистрироваться на портале госуслуг и нет возможности обратиться за помощью к близким или родственникам по данному вопросу, - пояснили в учреждении.

Обратиться в МФЦ за QR-кодом, в отличие от остальных услуг, можно без предварительной записи. Коды распечатывают во всех отделениях, так что можно выбрать наиболее удобный. Услуга доступна как гражданам России, так и имеющим вид на жительство лицам.

По поручению премьера Михаила Мишустина в МФЦ был разработан алгоритм выдачи QR-кодов, в соответствии с которым сотрудники многофункциональных центров получают доступ к информационным системам здравоохранения, содержащим информацию о вакцинации от коронавируса и перенесенном заболевании.

Получить код можно лишь в случае, если прошел вакцинацию или переболел коронавирусом. Получение QR-кода и сертификата людям с медотводом на данный момент не предусмотрено.

Ранее нижегородский минздрав пояснил новые сроки действия QR-кодов.