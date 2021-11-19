В 18 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения COVID-19

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 206 182 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 79 564 зараженных, а остальные 126 618 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (18 702 человека) и на Бору (10 197 человек ). Следом идёт Городецкий район — зараженных 6 705 человек, Балахнинский район – 6 340 человек, и 5 595 жителей Павловского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 19 189

Ленинский – 11 821

Советский – 10 600

Московский – 8 888

Сормовский – 8 810

Канавинский – 8 730

Нижегородский – 5 828

Приокский – 5 698

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