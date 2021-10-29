Хэллоуин в Нижнем Новгороде 2021: Несколько идей о том, как провести праздник дома

Самый мистический праздник в году отмечают 31 октября. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Уже в эти выходные, а точнее, 31 октября в Нижнем Новгороде, как и во всём мире, люди будут отмечать Хэллоуин - самый мистический праздник в году. Однако отпраздновать его с размахом нижегородцы не смогут, так как клубы, концертные залы и кафе, которые обычно устраивают тематические вечеринки, закрыты из-за коронавирусных ограничений. Тем временем отказываться от полюбившегося и давно прижившегося в нашей стране праздника совсем необязательно, ведь можно организовать Хэллоуин, не выходя из дома. «Комсомолка» составила мини-гид для нижегородцев о том, как создать атмосферу жуткого праздника в условиях карантина.

Украшение дома

Создать нужное настроение и атмосферу на Хэллоуин поможет декор в квартире. Расставьте акценты на оранжевых и чёрных цветах. Украсьте комнату летучими мышами, вырезанными из картона, развесьте на люстре и мебели «сплетенную» из ниток паутину, расставьте по квартире букеты из сухих веток и листьев – и вот антураж для страшного праздника готов.

Также не стоит забывать и про такой атрибут, как свечи, но с ними надо обращаться очень аккуратно и не пренебрегать правилами безопасности. В целом мрачный колорит и тусклое освещение придадут квартире пугающую и таинственную атмосферу.

Фонарь из тыквы

Главный символ Хэллоуина – светильник из тыквы с вырезанной зловещей рожицей и освещаемый изнутри свечой. Фото: Елена СТЕПАНОВА

Главный символ Хэллоуина – светильник из тыквы с вырезанной зловещей рожицей и освещаемый изнутри свечой. Вырезание такого фонаря из тыквы – весьма увлекательное занятие. Для этого необходимо срезать верхушку оранжевого плода, ложкой извлечь всю мякоть, а затем вырезать глаза и рот, чтобы получилось свирепое и зловещее усмехающееся лицо. После этого внутрь помещается свечка или лампочка на батарейках.

Так, тыква будет напоминать следящую за вами «голову» и послужит ещё одним источником света.

Создаем образ

И хотя в этом году выйти в людное место и покрасоваться своим ужасающим костюмом возможности не будет, это вовсе не мешает нарядиться для антуража прямо дома и порадовать своего внутреннего ребёнка. Сейчас в Нижегородской области большинство магазинов временно закрыты указом губернатора, но собрать образ можно и из подручных средств - например, каждый сможет найти в доме старую простыню и превратиться в «дикое, но симпатичное приведение» из известного мультфильма.

Включите фантазию, и вы обязательно придумаете по-настоящему пугающий образ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэкспериментировать можно и с гримом, нарисовав на лице улыбку Джокера, злобную мордашку Чаки или танцующего клоуна Пеннивайза. Включите фантазию, и вы обязательно придумаете по-настоящему пугающий образ.

Приготовьте «жуткие» угощения

Конечно, какой же праздник без сладостей и угощений! К Хэллоуину также можно приготовить множество необычных и «жутких» блюд, просто приложив немного фантазии. Так, самый обычный борщ сойдёт на вид как кровавый суп, а обычные бутерброды можно украсить «глазами» - сыром моцареллой и оливками.

Также можно сделать закуску «Отрезанные пальцы»: сосиски разрезать пополам, сделать надрезы, имитирующие изгибы пальцев и сделать на конце срез для «ногтя» из оливок.

К Хэллоуину также можно приготовить множество необычных и «жутких» блюд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Создать можно и необычные коктейли или даже заняться выпечкой печенья, используя необычные формочки, или созданием домашних леденцов. В конце концов, можно заказать доставку на дом или сходить в магазин, чтобы прикупить мармеладных червячков, лягушек, паучков и многое другое. Напомним, в соответствии с последними изменениями в указ о коронавирусных ограничениях, нижегородские рестораны и кафе работают на доставку и на вынос. А 29 октября их режим работы был сокращен еще на один час: теперь они должны закрываться в 23 часа, а не в полночь, как это было раньше.

Не забудьте про марафон ужастиков

Нагнетать атмосферу и проникнуть праздником Хэллоуина довольно просто с помощью марафона фильмов ужасов. Можно посмотреть такую нестареющую классику, как «Труп Невесты», «Кошмар перед Рождеством», «Сонная Лощина», «Кошмар на улице Вязов», «Семейка Аддамс».

Среди фильмов на хэллоуинскую тематику также интересен мульфильм 2008 года «Коралина в Стране Кошмаров», психологический хоррор «Другие», семейная комедия «Эльвира: Повелительница тьмы».

Делитесь с друзьями страшными историями в формате онлайн

Сейчас в Нижегородской области крайне напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом – число зараженных за последние сутки впервые перевалило за 800 человек. Поскольку собираться большими и шумными компаниями сейчас не совсем безопасно из-за распространения коронавирусной инфекции, можно посидеть и пообщаться с друзьями через интернет, для этого нужно лишь создать видео-конференцию. Так вы сможете не только устроить онлайн-конкурс на лучший костюм, но и рассказать друг другу страшные истории или поиграть в игры.

Делитесь с друзьями страшными историями в формате онлайн. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вспомните все жуткие истории, которыми делились в детстве: про пиковую даму, кровавую Мэри или фотографию из колодца, чтобы немного пощекотать себе и друзьям нервы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!