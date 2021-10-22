Министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения, нижегородцам необходимо ответственно подойти к сложившейся эпидемиологической ситуации и по возможности не выходить из дома.

- Проведите нерабочие дни в семье. Не приглашайте и не ходите в гости. По возможности не посещайте публичные места, — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что необходимо носить маски в общественных местах и каа можно скорее пройти вакцинацию.

- Другого шанса у нас нет. Надо остановить распространение вируса, - подытожил министр здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.