Что будет работать в нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Очередные коронавирусные ограничения вводят в Нижегородской области – нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Однако некоторые организации в эти дни все же будут работать. Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
- Это решение принято исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело. Зачастую они нуждаются в госпитализации.
Нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса. На это время останутся работать лишь немногие организации.
КОНКРЕТНО
Какие организации будут работать в нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года?
- Организации непрерывного цикла
- Аптеки и медицинские организации
- Государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания
- Органы государственной власти и местного самоуправления
- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости
- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС
- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочные работы
- Организации, предоставляющие финансовые услуги, осуществляющие расчеты и платежи
- Организации сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и добычи полезных ископаемых
- Организации в сфере строительства, дорожного хозяйства, транспорта, обслуживания информационных систем
- Организации в сфере ветеринарных услуг, обслуживания зданий и территорий
- Организации, задействованные в выполнении оборонного заказа и системообразующие предприятия
- Организации общественного питания на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту
- СМИ