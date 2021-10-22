Что будет работать в нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередные коронавирусные ограничения вводят в Нижегородской области – нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Однако некоторые организации в эти дни все же будут работать. Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

- Это решение принято исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело. Зачастую они нуждаются в госпитализации.

Нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса. На это время останутся работать лишь немногие организации.

КОНКРЕТНО

Какие организации будут работать в нерабочие дни в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года?

- Организации непрерывного цикла

- Аптеки и медицинские организации

- Государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания

- Органы государственной власти и местного самоуправления

- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС

- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочные работы

- Организации, предоставляющие финансовые услуги, осуществляющие расчеты и платежи

- Организации сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства и добычи полезных ископаемых

- Организации в сфере строительства, дорожного хозяйства, транспорта, обслуживания информационных систем

- Организации в сфере ветеринарных услуг, обслуживания зданий и территорий

- Организации, задействованные в выполнении оборонного заказа и системообразующие предприятия

- Организации общественного питания на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту

- СМИ