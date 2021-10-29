Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде: работа ресторанов «на вынос» и режим самоизоляции для нижегородцев старше 60 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже пять дней в Нижнем Новгороде продолжаются нерабочие дни, которые продлятся с 25 октября по 7 ноября. Однако регион продолжает устанавливать рекорды по заболеваемости коронавирусом – за последние сутки опасную инфекцию подхватили больше 800 человек. Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, предполагающие новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде. Рассказываем, какие изменения ожидают нижегородцев.

Прежде всего, изменения коснутся пенсионеров – теперь жители старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.

-Нижегородцы старше 60 лет, не имеющие сертификат об иммунизации и не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать самоизоляцию, - говорится в указе. – Для нижегородцев старше 60 лет, прошедших вакцинацию и имеющих сертификат, эта мера является рекомендательной. В связи с этим работодатели должны перевести их на удаленную работу в приоритетном порядке.

Новые коронавирусные ограничения в Нижнем Новгороде коснутся и работы торговых точек. Теперь разрешено работать только тем магазинам, в которых товары первой необходимости составляют не меньше 30%.

- Организации общественного питания теперь смогут осуществлять доставку и работать навынос, если продажа осуществляется бесконтактным способом, а сам покупатель находится на улице.

Коснутся изменения и проведения соревнований. Теперь спортивные мероприятия в помещении смогут проводиться только без участия зрителей. А вот на улице можно проводить и со зрителями.

А вот для тех, кто только собирается сделать прививку, хорошая новость. Согласно новым изменения, работодателям рекомендуется освобождать после вакцинации от работы на два дня с сохранением заработной платы.