Нижегородские власти определили порядок работы магазинов с товарами первой необходимости

Нижегородские власти определили порядок работы в нерабочие дни магазинов, реализующих товары первой необходимости. Согласно новым изменениям в указ о режиме повышенной готовности, такие торговые объекты смогут продолжить работу лишь в том случае, если доля товаров первой необходимости составляет «не менее 30 процентов в общем количестве наименований всех выставленных в торговых залах товаров». Соответствующие изменения в указ внес губернатор Глеб Никитин 29 октября, документ опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

Ранее текст указа разрешал не закрываться торговым точкам, в ассортименте которых присутствуют товары первой необходимости, однако не регламентировал их количество. Многие магазины стали использовать эту лазейку, чтобы продолжать свою работу. Так, в ювелирных магазинах стали продавать туалетную бумагу, а в обувных – антисептики и влажные салфетки. Теперь, однако, этот номер не пройдет.

Напомним, последние изменения в указ о режиме повышенной готовности от 29 октября также коснулись работы общепита и возраста самоизоляции.