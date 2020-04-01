2020-04-01T18:41:45+03:00
Звезды

47-летняя Екатерина Одинцова выложила «беременное» фото

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова трогательно поздравила дочку с 18-летием [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
18 лет назад Екатерина Одинцова родила Борису Немцову дочку Дину.18 лет назад Екатерина Одинцова родила Борису Немцову дочку Дину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Известная телеведущая Екатерина Одинцова вновь заглянула в семейный фотоальбом и вытащила оттуда снимок, на котором она в положении. Трогательным фото нижегородка поделилась в Инстаграме по случаю 18-летия дочки Дины Немцовой.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Я стала мамой совершенно удивительной, трудолюбивой и очень красивой девочки
6963 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Восемнадцать лет назад я проснулась ранним первоапрельским утром и поняла: началось! К вечеру я стала мамой совершенно удивительной, нежной и деликатной, умной и доброй, трудолюбивой и очень красивой девочки. Взглянув в ее глаза, я сразу поняла, что ее зовут Дина, - призналась телезвезда.

Екатерина Одинцова публично пожелала своей красавице дочке, чтобы рядом всегда был ангел-хранитель и чтобы она прожила долгую жизнь, наполненную смыслом.

Кстати, из-за режима всеобщей самоизоляции, который был объявлен в Москве 29 марта, телеведущей и имениннице придется праздновать вдвоем. Поздравления будут принимать исключительно по телефону.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про супермодель Наталью Водянову, которая не менее трогательно поздравила единственную дочку с 14-летием. Ради Невы «Нижегородская Золушка» встала к плите и приготовила праздничный торт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень трогательно!»: Екатерина Одинцова опубликовала нежный снимок с Борисом Немцовым

Таким образом телеведущая почтила память отца своих детей (подробности)

«Сообщил, что у него родился ребенок»: Екатерина Одинцова показала, как выглядела после расставания с Борисом Немцовым

Телеведущая рассказала подписчикам о тяжелых временах (подробности)

«Себя надо щадить!»: Екатерина Одинцова легла в клинику, чтобы избавиться от стресса

Телеведущая учится расслабляться с помощью плюшевого мишки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"За 10 лет мы заплатили государству более 60 миллионов": Иосиф Пригожин ответил на ложь о гонорарах артистов и раскрыл налоги Валерии
Только за прошлый год продюсер заплатил около 7,7 миллионов государству, а Валерия - около 5,6. Но почему-то расходы звезд, в отличие от доходов, никто не считает [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Маргарита Банникова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения»
Фермеры Нижегородской области получат 55,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта
Нижегородская филармония имени Ростроповича перешла на дистанционный режим работы
Более 730 тысяч человек проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Интернет-проект «Спорт Порт Онлайн» стартовал 1 апреля
Бесхозную дорогу на подъезде к Дзержинску передадут в областную собственность по поручению Глеба Никитина
Денис Мантуров о назначении Егора Полякова: «Правительство Нижегородской области получило достойное усиление»
Андрей Петров: «Голосование - это гражданский долг каждого, кто считает себя настоящим россиянином»
Мастерят запруды и готовятся к потомству: В Навашинском заказнике активизировались бобры
Восемь застройщиков получили право привлекать средства нижегородских дольщиков при помощи эскроу-счетов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
Стало известно, как в России будут собирать налоги на вклады
300 сотрудников уполномоченных органов будут охранять рыбу в нижегородских водоемах во время нереста
Егор Поляков назначен заместителем губернатора по финансово-экономическому блоку
ННГАСУ разработал технологию по устранению оползня на Похвалинском съезде
В поликлинике №1 Приокского района завершился капремонт