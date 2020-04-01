47-летняя Екатерина Одинцова выложила «беременное» фото

Известная телеведущая Екатерина Одинцова вновь заглянула в семейный фотоальбом и вытащила оттуда снимок, на котором она в положении. Трогательным фото нижегородка поделилась в Инстаграме по случаю 18-летия дочки Дины Немцовой.

odintsovaprtrend Я стала мамой совершенно удивительной, трудолюбивой и очень красивой девочки

- Восемнадцать лет назад я проснулась ранним первоапрельским утром и поняла: началось! К вечеру я стала мамой совершенно удивительной, нежной и деликатной, умной и доброй, трудолюбивой и очень красивой девочки. Взглянув в ее глаза, я сразу поняла, что ее зовут Дина, - призналась телезвезда.

Екатерина Одинцова публично пожелала своей красавице дочке, чтобы рядом всегда был ангел-хранитель и чтобы она прожила долгую жизнь, наполненную смыслом.

Кстати, из-за режима всеобщей самоизоляции, который был объявлен в Москве 29 марта, телеведущей и имениннице придется праздновать вдвоем. Поздравления будут принимать исключительно по телефону.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про супермодель Наталью Водянову, которая не менее трогательно поздравила единственную дочку с 14-летием. Ради Невы «Нижегородская Золушка» встала к плите и приготовила праздничный торт.

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