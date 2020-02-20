2020-02-20T14:39:49+03:00
Звезды

«Сообщил, что у него родился ребенок»: Екатерина Одинцова показала, как выглядела после расставания с Борисом Немцовым

Телеведущая рассказала подписчикам о тяжелых временах [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Борис Немцов и Екатерина Одинцова на первой школьной линейке своей дочери Дины.Борис Немцов и Екатерина Одинцова на первой школьной линейке своей дочери Дины.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Накануне пятой годовщины со дня смерти Бориса Немцова телеведущая Екатерина Одинцова вспомнила о тяжелых временах, когда она осталась одна с двумя детьми на руках. Воспоминаниями нижегородка поделилась в своем Инстаграме.

- У вас бывают моменты, когда кажется, что ничего хорошего в жизни уже не будет? Очень помогает пройти сквозь туман разочарований просмотр старых фото, - начала свою небольшую исповедь телеведущая.

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На этом снимке Екатерине Одинцовой 33 года.
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На снимке, который Екатерина выложила 19 февраля, ей 33 года. И тогда, уверяет телезвезда, было непросто.

- Я - мать-одиночка с двумя детьми, у меня тяжелая и не высокооплачиваемая работа с одним выходным в неделю. Любимый человек только что сообщил, что у него родился ребенок в новых отношениях. Мне кажется, что меня накрыло серым облаком и я никогда не увижу солнца, - призналась бывшая гражданская жена Немцова.

Однако спустя месяц после того, как была сделана эта фотография, в жизни Одинцовой произошли серьезные перемены.

- С тех пор было всякое: взлеты и падения, печали и радости. Но каждый раз, когда я готовлюсь приуныть, смотрю на подобные старые фото и говорю той себе: «Если бы ты знала, девочка, что скоро начнется, ты бы так не грустила», - заключила телеведущая.

Подписчики ответили звезде откровением на откровение. Многие принялись делиться своими историями, связанными с непростыми любовными отношениям. И почти все поблагодарили Екатерину за ее открытость.

- Вы очень сильная личность, мощная энергетика переплетается с нежным женственным началом, - написала elena_gavr7111.

- Катюша, спасибо за искренность, мудрость и теплоту, спасибо за возможность общаться с вами напрямую, - добавила katyaremezova.

- Я не знаю, как у вас это получается, но вы всегда попадаете в ноту моего настроения и на вашей странице стала часто находить ответы на свои вопросы, - присоединилась morozko_natali.

ИСТОЧНИК KP.RU

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