«Себя надо щадить!»: Екатерина Одинцова легла в клинику, чтобы избавиться от стресса

Известная телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова снова легла в элитную клинику, чтобы избавиться от нервного стресса и вернуться к правильному питанию. Там телезвезда уже несколько дней занимается с майнд-терапевтом, который помог Екатерине Одинцовой найти источник своего сильного стресса и пути избавления от него.

- Все-таки даже таким сильным и психологически прокачанным людям, как я, важно иногда бывать у профессионалов высокого уровня, - написала нижегородка в своем Инстаграме.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова избавляется от стресса с помощью плюшевого мишки.

Владелица собственного пиар-агентства вспомнила историю знакомой, у которой также свой бизнес. Она, по словам Одинцовой, и детей рожала, и полумарафоны бегала и реализовывала сотни проектов. Но однажды попросту не смогла утром подняться с кровати.

- Ее накрыло непонятной болезнью: тело ломило, как при гриппе, но не было больше никаких симптомов. И совсем ничего не хотелось, - рассказала Одинцова. - Ей повезло с врачом, он поставил диагноз «смертельная усталость» и прописал строгий постельный режим на неделю. Запретил любые дела, связанные с работой, даже чтение мотивирующих книг. Велел смотреть комедии.

Вывод один: рано или поздно работа на износ приводит к депрессиям, болезням и даже алкоголизму. Видимо, телеведущая почувствовала, что синдром выгорания не за горами, потому и отправилась к элитным эскулапам.

odintsovaprtrend За час мне вытягивают мышцы спины так, что я буквально летаю!

- Майнд-терапевт рассказала мне, как распознавать скрытые источники стресса и что с ними делать. И напомнила важную вещь: себя надо щадить и защищать свое право на отдых. Порой даже от близких и от себя самой, - добавила телеведущая.

Кстати, одним из способов расслабиться в клинике, где сейчас отдыхает Екатерина Одинцова, - крепкие объятия с плюшевой игрушкой..

- Милейшая процедура, когда ты сидишь в обнимку с плюшевым мишкой - одна из лучших для тренировки умения расслабляться. Такие тренировки мне нравятся! Я нашла свой любимый вид спорта, - заключила телезвезда.

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