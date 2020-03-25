2020-03-25T12:21:12+03:00
Звезды

«Ты всех нас вдохновляешь!»: Наталья Водянова трогательно поздравила дочку Неву с 14-летием

«Нижегородская Золушка» своими руками приготовила праздничный торт [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Всемирно известная модель трогательно поздравила дочку Неву с 14-летием.Всемирно известная модель трогательно поздравила дочку Неву с 14-летием.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всемирно известная модель Наталья Водянова очень мило и трогательно поздравила свою единственную дочку Неву с 14-летием. Ради нее «Нижегородская Золушка» встала к плите и приготовила праздничный торт.

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Белокурой Неве Портман исполнилось 14 лет
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- Сегодня 14 лет назад в моей жизни засияло самое яркое солнышко. Ты приносишь окружающим только радость. И я безмерно горжусь тем человеком, в которого ты превращаешься. Ты единственная среди нас, кто так сознательно относишься к природе и животным. Ты всех вдохновляешь! - написала супермодель в Инстаграме.

Знаменитость пожелала имениннице, чтобы все задуманное сбывалось и чтобы она наконец нашла настоящее счастье.

- Желаю тебе, чтобы ты справлялась со всеми испытаниям. Бесконечно тебя люблю и верю, что брауни, который я готовлю для тебя сейчас, был хорошо так же, как и запах, который он источает, - добавила Наталья.

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Нева - единственная дочка многодетной супермодели
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Кстати, в прошлом году многодетная мать и благотворитель поздравила единственную дочку не менее трогательно. Тогда Водянова вспомнила, что громко закричала, узнав о новой беременности.

- Будто знала, что ты будешь приносить мне столько радости каждый день. Люди говорят, что ты идеальна, и они не ошибаются. В тебе есть все, о чем мечтают матери дочерей, моя маленькая принцесса, - говорилось в прошлогоднем поздравлении.

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Осенью нижегородка вместе со своими старшими детьми путешествовала по России.
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Напомним, что от брака с аристократом Джастином Портманом у нижегородки трое детей: сыновья Лукас (18) и Виктор (12), а также дочка Нева (14). Кроме того, Наталья Водянова воспитывает двоих сыновей, появившихся на свет от гражданского мужа француза Антуана Арно: 5-летнего Максима и 3-летнего Романа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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