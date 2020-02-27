«Очень трогательно!»: Екатерина Одинцова опубликовала нежный снимок с Борисом Немцовым

Телеведущая Екатерина Одинцова почтила память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, выложив в своем Инстаграме старое семейное фото. На снимке изображены родители Одинцовой, ее дети Антон и Дина, сама Екатерина и, наконец, Борис Немцов.

odintsovaprtrend Борис Немцов за праздничным столом в окружении детей от Екатерины Одинцовой и ее родителей

Архивное фото телезвезда сопроводила отрывком стихотворения, позаимствованного из интернета.

- Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие.

Самые странные люди всегда великие, а причины для счастья всегда невеские, - процитировала Одинцова.

Подписчики прониклись нежным снимком и выразили свои соболезнования бывшей гражданской жене убитого пять лет назад политика.

- Вечная память… Он бережет вашу семью, - написал ri_zhik.

- Очень трогательно! Царствие небесного и вечная память Борису Ефимовичу, - добавила ramziya_yusupova_interior.

- Какие у вас с ним красивые дети! - подметила sidneva_196.

Кстати, в прошлую годовщину смерти Немцова знаменитая нижегородка была более многословной. Тогда она призналась: «Жизнь идет, а горе не становится меньше. С ним просто смиряешься и учишься жить дальше».

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на большом Москворецком мосту. В июне 2017 года суд признал виновными непосредственных исполнителей убийства - все они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пражские власти присвоили площади перед посольством РФ имя российского политика Бориса Немцова. Торжественное мероприятие состоялось 27 февраля, в день, когда был убит политик.

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