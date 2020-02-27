2020-02-27T14:50:46+03:00
Звезды

«Очень трогательно!»: Екатерина Одинцова опубликовала нежный снимок с Борисом Немцовым

Таким образом телеведущая почтила память отца своих детей [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Екатерина Одинцова родила политику двоих детей - сына Антона и дочь Дину.Екатерина Одинцова родила политику двоих детей - сына Антона и дочь Дину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Телеведущая Екатерина Одинцова почтила память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, выложив в своем Инстаграме старое семейное фото. На снимке изображены родители Одинцовой, ее дети Антон и Дина, сама Екатерина и, наконец, Борис Немцов.

odintsovaprtrendodintsovaprtrend
Борис Немцов за праздничным столом в окружении детей от Екатерины Одинцовой и ее родителей
2663 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Архивное фото телезвезда сопроводила отрывком стихотворения, позаимствованного из интернета.

- Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие.

Самые странные люди всегда великие, а причины для счастья всегда невеские, - процитировала Одинцова.

Подписчики прониклись нежным снимком и выразили свои соболезнования бывшей гражданской жене убитого пять лет назад политика.

- Вечная память… Он бережет вашу семью, - написал ri_zhik.

- Очень трогательно! Царствие небесного и вечная память Борису Ефимовичу, - добавила ramziya_yusupova_interior.

- Какие у вас с ним красивые дети! - подметила sidneva_196.

Кстати, в прошлую годовщину смерти Немцова знаменитая нижегородка была более многословной. Тогда она призналась: «Жизнь идет, а горе не становится меньше. С ним просто смиряешься и учишься жить дальше».

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на большом Москворецком мосту. В июне 2017 года суд признал виновными непосредственных исполнителей убийства - все они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пражские власти присвоили площади перед посольством РФ имя российского политика Бориса Немцова. Торжественное мероприятие состоялось 27 февраля, в день, когда был убит политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сообщил, что у него родился ребенок»: Екатерина Одинцова показала, как выглядела после расставания с Борисом Немцовым

Телеведущая рассказала подписчикам о тяжелых временах (подробности)

«Ему повезло с родителями»: Борис Немцов-младший отпраздновал свой первый день рождения в Нижнем Новгороде

Бабушка малыша Екатерина Одинцова впервые показала лицо внука (подробности)

«Знаешь, папа, мне тебя не хватает»: 17-летняя дочь Бориса Немцова опубликовала трогательный пост

9 октября 2019 года известному политику исполнилось бы 60 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Транспортную развязку в Ольгино Нижегородской области начнут строить в мае
Нижегородское ГУАД расторгает контракт с подрядчиком из-за некачественного ремонта дороги
В Нижнем Новгороде на маршруты вышли 70 новых автобусов
В Нижнем Новгороде инвесторы могут получить земельный участок за восстановление ОКН
183 млн рублей на покупку и строительство жилья получат специалисты в районах Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде перекроют Березовскую, Студенческую и проспект Гагарина
Шуховскую башню в Нижегородской области начнут реставрировать в ближайшее время
Дело бывшего замглавы Нижегородского района Алексея Мочкаева передано в суд
В Нижегородской области необходимо построить пять новых мостов
В Нижнем Новгороде построят надземный пешеходный переход на площади Жукова
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дожди и +1 градус
Проект о науке и чтении «Метромозг» стартует в нижегородском метро
Конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести» проходит в регионе
Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в Академии танца Бориса Эйфмана
28 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится VIII церемония вручения премии «Пробуждение»
В Нижегородской области начало работу приложение «Спасатель рядом»
В Нижегородской области начинается сбор заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения- 2021»
Нижегородские памятники архитектуры отремонтируют за счет областного бюджета
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»
Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта
Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае