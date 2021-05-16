Следователи объяснили, как оказался на свободе педофил-рецидивист, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

Момент задержания предполагаемого убийцы 12-летней девочки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вот уже несколько дней в Нижегородской области не затихают обсуждения ужасной трагедии, которая произошла в посёлке Большое Козино. Там, 13 мая, 12-летняя девочка была изнасилована и убита, а подозреваемым убийцей оказался педофил-рецидивист.

Мужчина был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки ещё в 1992 году в Татарстане. Затем в 2004 году в Нижнем Новгороде он напал на девочку в лифте, но тогда всё обошлось благополучно, насильника спугнули соседи. Аналогичные случаи нападений зафиксировали и в других районах города, за что мужчину снова посадили.

Теперь нижегородцев волнует только один вопрос – как и почему педофил-рецидивист смог оказаться на свободе?

- Пишут в СМИ, что преступления были аналогичные. Как таких можно выпустить? А что дальше? Он будет жить на налоги родителей этой девочки? На мои налоги? – сетует местная жительница в Instagram-аккаунте СК РФ по Нижегородской области.

Следователи, в свою очередь, объясняют, что за преступления, совершенные педофилом-рецидивистом, суд назначал наказания в строгом соответствии с нормами уголовного кодекса Российской Федерации.

- Освобождался он из мест лишения свободы по отбытию назначенного наказания, - подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время предполагаемый убийца 12-летней девочки задержан и заключён под стражу. Свою вину обвиняемый признал и дал показания.

«Подкараулил ребенка в лифте»: Что известно о маньяке-рецидивисте, подозреваемом в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

В столице Приволжья он уже успел порядком наследить (подробности)

Предполагаемый убийца 12-летней девочки под Нижним Новгородом заключён под стражу

Расследование уголовного дела продолжается (подробности)

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом

Мужчина рассказал, как происходило преступление (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!