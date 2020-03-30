2020-03-30T21:57:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление проездных билетов в Нижнем Новгороде с 30 марта по 3 апреля 2020 года в период самоизоляции

Рассказываем, какие компенсационные меры ввело нижегородское правительство в отношении льготных категорий граждан
Анастасия НАЗАРОВА
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Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте.Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде начинает действовать указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса. Режим самоизоляции на дому фактически исключает потребность ездить куда-либо на общественном транспорте. В связи с чем возникает вопрос: будет ли продление проездных билетов в Нижнем Новгороде после периода самоизоляции?

На самом деле ответ на этот вопрос прозвучал днями ранее, когда стало известно о приостановлении действия льготных и бесплатных проездных в регионе.

- Сейчас принимаются крайне серьезные меры по ограничению работы самых разных объектов. Эти жертвы бессмысленны, если общественный транспорт будет действовать в прежнем режиме. Прошу всех отнестись с пониманием к данной ситуации. Это обусловлено заботой о здоровье людей, - заявил глава региона.

Вместе с тем были введены компенсационные меры, которые позволят льготникам воспользоваться своими правами на льготный проезд после снятия всех ограничений в полном объеме.

По решению Глеба Никитина, действующие в марте льготные проездные на неограниченное число поездок будут автоматически продлены на месяц, а неиспользованные поездки по льготным проездным на 20 и 40 поездок теперь «не сгорают». Этими льготными проездными можно будет оплачивать проезд до тех пор, пока не закончатся все поездки. Трехмесячный срок действия льготных проездных на 20 и 40 поездок отменяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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