Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020: Что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 года официально объявлена нерабочей по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде. Все это время горожан призывают оставаться в своих домах. Однако полностью жизнь не остановится – читайте в нашей подборке, что закрыто и что будет работать в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля.

Торговые центры и магазины

В течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут закрыты все торговые центры и магазины. Соответствующие дополнения к ранее опубликованному указу по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Исключение будет сделано только для продуктовых магазинов и аптек. Все они будут работать в штатном режиме. Кроме того, некоторые магазины уже заявили, что готовы в эти дни перейти на онлайн-торговлю.

Транспорт

Всю нерабочую неделю в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию. Это коснется троллейбусов, трамваев, автобусов и метрополитена. Частные перевозчики уже работают по расписанию выходного дня. При этом выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать в прежнем режиме. Также принятые изменения коснутся льготных категорий граждан – для них на это время будет отменен льготный проезд.

- Вынужденная мера, но временно отменяем льготный проезд в общественном транспорте, чтобы снизить пассажиропоток, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Однако волонтеров эта мера не коснется.

Рестораны и кафе

Изменения на время нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года коснутся и общественного питания. Работа многочисленных кафе и ресторанов в этот период также будет ограничена

- Объекты общепита также должны ввести определенные ограничения в своей деятельности, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Рекомендуем перейти на систему доставки готовых блюд потребителям.

Больницы и поликлиники

Что касается медицинских учреждений, то нижегородцев уже давно призывают без необходимости не посещать сейчас поликлинику, а вызывать врача на дом. Однако на режиме работе самих больниц нерабочая неделя в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля не отразится.

- Все медицинские организации и реабилитационные центры работают в штатном режиме. Единственное исключение – стоматологические кабинеты. Они будут закрыты в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде. Немного отложим на время эстетику.

Социальные службы

В течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года произойдут изменения и в работе социальных служб – все это время они будут работать в дистанционном режиме.

- Из-за распространения коронавируса все социальные службы переходят на дистанционную работу, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве социальной политики. - Личный прием граждан сейчас отменяется вплоть до особого распоряжения. Все необходимые консультации горожане во время нерабочей недели в Нижнем Новгороде могут получить по телефонам центров социального обслуживания и управлений соцзащиты по месту жительства.

Там же нижегородцы во время нерабочей недели в Нижнем Новгороде могут оставить заявку по вопросам назначения социальных пособий, ежемесячных денежных выплат, субсидий и компенсаций, а также по вопросам обеспечения продуктами питания и лекарствами.

Салоны красоты и парикмахерские

А вот этим заведениям на время нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года придется временно закрыться. Это ужесточение стало еще одним пунктом в дополнение к ранее опубликованному указу по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Банки, услуги ЖКХ и мобильной связи

Все эти организации на время нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года также перейдут на дистанционную форму работы. Оплачивать счета, квитанции и услуги можно будет онлайн. Никаких сбоев в работе это вызвать не должно.

Парки

Несмотря на то, что подхватить коронавирус на улице считается довольно проблематичным, определенные ограничения будут наложены и на работу парков. В частности, там в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет запрещено проведение массовых мероприятий.

- Вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Гулять в парках будет можно, но проводить массовые мероприятия запрещено.

Церкви и мечети

Некоторые изменения произойдут и в работе нижегородских духовных учреждений,. В частности, в Духовном управлении мусульман Нижегородской области уже заявили об отмене богослужений на это время.

- Председатель ДУМНО Гаяз хазрат Закиров подписал приказ о временном приостановлении посещения верующими мусульманами культовых учреждений, находящихся в нашей юрисдикции, - говорится на сайте духовного управления мусульман. – Эта мера будет действовать вплоть до особого распоряжения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

О приостановке богослужений в храмах Нижегородской митрополии пока речь не идет. Однако глава региона Глеб Никитин уже призвал нижегородцев воздержаться от посещения храмов в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года.